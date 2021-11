Ministerul Finanțelor derulează o nouă ofertă publică pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis pentru populație în lei și euro la Bursa de Valori București, în perioada 18 noiembrie – 10 decembrie.

Este a șasea ofertă de titluri de stat derulată de Ministerul Finanțelor la bursă începând din iulie 2020. Prin intermediul primelor cinci oferte derulate în 2020 și 2021, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 8 miliarde lei (1,6 miliarde euro).

„Ministerul Finanțelor continuă emisiunile de titluri de stat destinate populației prin intermediul Programului FIDELIS. Considerăm că titlurile de stat FIDELIS dedicate populației, lansate atât în lei cât și în euro, vor continua să capteze interesul românilor care doresc să economisească prin investiții sigure, garantate de statul român. Totodată, ne bucurăm că profesionalismul și experiența partenerilor noștri în acest Program continuă să fie un motor de susținere în promovarea acestor emisiuni derulate prin mecanismul Bursei de Valori București”, a declarat Dan Vîlceanu, Ministrul Finanțelor.

În perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2021, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română și BRD – Groupe Societe Generale, titluri de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursa de Valori București.

„Prin continuarea emisiunilor de titluri de stat Fidelis, Ministerul Finanțelor reconfirmă că este un partener al întregii piețe de capital, deoarece, pe de o parte, acestea sunt unele dintre instrumente financiare cu cel mai redus nivel al riscului, iar pe de altă parte, după listare, investitorii au posibilitatea oricând să își gestioneze activ portofoliile, prin achiziții suplimentare sau prin vânzare. Totodată, Fidelis demonstrează că piața de capital este un bun instrument de finanțare pentru Statul Român, iar sumele atrase prin precedentele cinci emisiuni sunt considerabile, pentru că vorbim de un total de 1,6 miliarde euro, bani atrași de la persoane fizice, într-o perioadă marcată de incertitudinile generate de pandemia și de efectele acesteia asupra economiei”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București

„Anul 2021 are perspectivele de a fi cel mai bun an din istoria BVB din prisma numărului de runde de finanțare derulate. Este o efervescență în piața de capital, ceea ce dovedește interesul în creștere pentru atragerea de finanțare. Dacă la finalul anului trecut, ne așteptam la circa 20 de runde de finanțare pentru tot anul 2021, până în prezent am ajuns la 55 de emisiuni de acțiuni și obligațiuni, pe ambele piețe ale BVB, iar sumele atrase cumulează peste 1,5 miliarde euro. Totodată, vedem și noi investitori venind pe piața de capital, numărul acestora urcând cu 8.800, la aproape 74.500. Aceste cifre dovedesc că piața de capital este o soluție viabilă pentru finanțarea economiei”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Detaliile fiecărei emisiuni sunt disponibile în tabelul de mai jos:

Criteriu Emisiune lei cu scadență în 2022 Emisiune lei cu scadență în 2024 Emisiune euro cu scadență în 2026 ISIN ROY2GT4JUMN4 ROGJ1RTVH7G9 ROUFKA4GGAZ1 Simbol R2212A R2412A R2612AE Maturitate 1 an 3 ani 5 ani Dobândă anuală 4% p.a. 4,6% p.a. 1,80% p.a. Perioada de derulare 18 noiembrie – 10 decembrie 2021 18 noiembrie – 10 decembrie 2021 18 noiembrie – 10 decembrie 2021 Valoare nominală/ titlu de stat 100 lei 100 lei 100 Euro Suma minimă subscrisă 5000 lei 5000 lei 1000 Euro

Titlurile de stat destinate populației sunt remunerate cu dobânzi anuale peste nivelul titlurilor de stat tranzacționate pe piața secundară interbancară, anunță Ministerul Finanțelor. În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua și prin intermediul Participanților Eligibili, care reprezintă orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care este societate de investiții financiare sau instituție de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și care a semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și a transmis angajamentul către Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager) & Banca Transilvania, BCR, BRD.

Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei se va efectua la data alocării (10 decembrie 2021), iar numărul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanții Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacționare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).

Data estimată de intrare la tranzacționare este 16 decembrie 2021.

Mai multe detalii pot fi consultate pe website-ul BVB, la acest LINK.