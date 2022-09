Ministerul Finantelor (MF) a atras 423,1 milioane lei si 120,6 milioane euro printr-o emisiune de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS), cu trei scadente diferite, vandute pe piata de capital. Este a noua oferta de titluri de stat derulata de Ministerul Finantelor la bursa in ultimii trei ani.

Prin intermediul celor noua oferte derulate in ultimii trei ani, Ministerul Finantelor a atras de la populatie 13,5 miliarde lei (2,7 miliarde euro).

Titlurile de stat pot fi tranzactionate la BVB incepand de joi, 22 septembrie, in mod transparent, prin intermediarii autorizati.

„A IX-a oferta de titluri de stat Fidelis, incheiata in 16 septembrie, a oferit investitorilor persoane fizice o alternativa complementara altor investitii in instrumente cu venit fix. Ofertele primare periodice in cadrul Programului Fidelis sunt bine primite atat de catre investitorii care au mai accesat aceste instrumente, dar atrage si participanti noi cu fiecare emisiune lansata. Alaturi de diversificarea instrumentelor existente pe piata de capital, asiguram prin acest Program o parte din resursele financiare pentru acoperirea necesarului de finantare al statului roman pentru anul in curs”, a declarat Adrian Caciu, Ministrul Finantelor.

„Suntem incantati ca parteneriatul dintre Ministerul Finantelor, consortiul de intermediare si piata de capital a condus la incheierea cu succes a unei noi oferte de vanzare de titluri de stat Fidelis. Deja, vorbim de 2,7 miliarde de euro, bani pe care doar persoanele fizice i-au plasat in aceste emisiuni, ceea ce dovedeste ca piata de capital este capabila sa sustina constant oferte de dimensiuni importante. Investitia in titlurile de stat este o alternativa buna pentru romanii care isi doresc un randament mai bun pentru banii lor, dar inca nu au inceput sa investeasca si in actiuni. In contextul luptei bancilor centrale cu inflatia, prin majorarea dobanzilor cheie, ceea ce duce la scumpirea banilor, vedem cum din ce in ce mai multi romani cauta plasamente mai rentabile pentru banii lor. Bursa le ofera acestora o paleta diversificata de astfel de plasamente si cu grad divers de risc, care le pot permite investitorilor sa-si protejeze banii de inflatie, iar in unele cazuri chiar sa obtina randamente peste nivelul inflatiei”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Vedem ca numarul de investitori din piata locala de capital, este in continuare in crestere, ajungand la peste 117.000 la jumatatea acestui an, si ne dorim sa le oferim tuturor o gama cat mai ampla de instrumente pentru a-si putea administra portofoliile cat mai eficient si, totodata, pentru a face cat mai facil procesul investitional, de la deschiderea de cont pana la plata impozitelor. Fiecare IPO pentru titluri de stat Fidelis s-a incheiat cu succes, ceea ce demonstreaza ca piata de capital este un canal viabil de finantare atat pentru companiile antreprenoriale, cat si pentru stat, si investitorii pot disloca sume importante de bani atunci cand identifica oportunitati de investitii. Suntem convinsi ca investitorii vor fi si mai interesati in IPO-uri precum cele pe care intentioneaza sa le deruleze Fondul Proprietatea la Hidroelectrica si Salrom, ceea ce va atrage sume si mai mari in astfel de oferte. Piata de capital din Romania s-a pozitionat foarte bine in acest an raportat la alte piete din regiune. Avem deja 13 companii in indicii FTSE Russell, indicele BET-TR este singurul indice din regiune pe verde dupa primele 8 luni ale acestui an. Specificul companiilor listate si urmatoarele IPO-uri anuntate se alatura cumulului de factori care fac Romania mai vizibila pe radarele investitorilor internationali”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

Oferta primara de vanzare a titlurilor de stat FIDELIS a fost intermediata de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager si Intermediar) si Banca Transilvania (Grup de Distributie), precum si Alpha Bank Romania, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale (Intermediari). De asemenea, titlurile de stat au putut fi cumparate si prin 9 participanti eligibili.

„Contextul macroeconomic, geopolitic si de piata incert indeamna investitorii sa avanseze cu diversificarea portofoliilor si sa acceseze alternative viabile de economisire. Acest trend se observa prin succesul sustinut al emisiunilor Fidelis, care arata in acelasi timp si ca disponibilitatile se diminueaza, iar competitia este mai acerba intre titlurile de stat destinate populatiei si depozitele bancare sau actiunile listate. Consideram ca principala preocupare din piata in perioada curenta este sa conserve capitalul, iar pentru asta programul Fidelis este o optiune atragatoare”, a spus Daniela Secara, Directorul General al BT Capital Partners.

„Ultima emisiune de titluri de stat din Programul Fidelis a aratat din nou ca astfel de instrumente financiare, cu un grad de risc relativ scazut si randamente atractive, sunt in continuare de interes pentru investitorii de retail care urmaresc diversificarea si optimizarea portofoliilor, mai ales intr-un context geopolitic si economic volatil”, a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania.

„Ne bucuram sa vedem ca titlurile de stat au devenit in ultimii ani o constanta in viata financiara a clientilor nostri. Consecventa cu care Ministerul de Finante continua sa emita trimestrial in cadrul programului Fidelis este de foarte mare ajutor pentru consolidarea unei culturi investitionale in randul persoanelor fizice. Aceasta consecventa se pliaza foarte bine pe obiectivele BCR care urmaresc cresterea nivelului de educatie si inteligenta financiara in Romania”, a mentionat Valentin Popovici, Director Executiv Piete Financiare BCR.

„Emisiunile de titluri de stat din programul Fidelis deja nu mai pot fi considerate drept evenimente in piata, ci o prezenta obisnuita si solicitata de un segment de public bine definit, aceste instrumente devenind indispensabile investitorilor individuali, in special datorita faptului ca permit optimizarea deciziilor de management de portofoliu. Mai ales in conditiile unei volatilitati tot mai ridicate pe pietele financiare, favorizata de o vizibilitate scazuta in ceea ce priveste dinamica economiilor mature si emergente, cu precadere in Europa, titlurile de stat Fidelis, tranzactionabile la BVB, faciliteaza investitorilor posibilitatea de rebalansare in orice moment a portofoliilor prin realocarea pozitiilor intre actiuni si diferite categorii de instrumente cu venit fix. Ne asteptam astfel la o sporire a reprezentativitatii titlurilor de stat Fidelis in structura instrumentelor de finantare ale statului roman, precum si la o crestere graduala a ponderii acestor instrumente in portofoliile individuale ale investitorilor activi pe piata financiara din Romania”, a afirmat Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Societe Generale.

In cadrul acestei oferte, derulata in perioada 1 – 19 septembrie, romanii au plasat peste 7.100 de ordine de subscriere atat pentru titlurile de stat denominate in lei, cat si pentru cele in euro. Oferta a cuprins titluri de stat in lei cu maturitate de 3 ani si doua emisiuni in euro, cu scadenta la unul si, respectiv, doi ani.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate in tabelul urmator:

Emisiune

(simbol bursier si ISIN) Valoarea emisiunii Numar de obligatiuni Valoare nominala Dobanda Data emiterii Maturitate R2509A

ISIN ROQ0Y1HFDGH1 RON 4.231.039 100 RON 8% p.a. 21 septembrie 2022 21 septembrie 2025 R2309AE

ISIN ROXSAX8UZ153 RON 442.611 100 EUR 1,85% p.a. 21 septembrie 2022 21 septembrie 2023 R2409AE

ISIN ROGVSPY8MH73 EUR 763.437 100 EUR 2,65% p.a. 21 septembrie 2022 21 septembrie 2024

Veniturile obtinute, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital nu sunt impozabile. Pragul minim de subscriere a fost de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. In emisiunea de titluri de stat FIDELIS au putut investi persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta de peste 18 ani pana la data inchiderii ofertei, inclusiv.

Informatii utile despre titlurile de stat FIDELIS – intrebari si raspunsuri

Unde gasesc titlurile pe care le-am cumparat in oferta?

Daca au fost subscrise printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare, titlurile de stat sunt inregistrate in evidentele Depozitarului Central in numele detinatorului. In cazul in care titlurile de stat au fost cumparate in baza unui contract de prestari servicii de investitii financiare, printr-o banca sau societate de brokeraj autorizata sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, titlurile de stat sunt in contul de tranzactionare al detinatorului.

Ce fac cu titlurile de stat?

Acestea pot fi pastrate pana la maturitate sau detinatorii le pot vinde sau pot sa cumpere si altele in orice sedinta de tranzactionare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizati (banca sau societate de brokeraj) sa tranzactioneze la BVB.

Daca detinatorii doresc sa pastreze titlurile de stat, acestia au doua optiuni:

– Vor primi dobanda anual, iar la maturitate li se va returna principalul intr-un cont bancar transmis Depozitarului Central, in cazul in care subscrierea a fost facuta

printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare.

– Pot deschide un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestari servicii de investitii financiare si pot

transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central in acest cont de tranzactionare. In acest caz detinatorii vor avea titlurile de stat in contul de investitii in care vor

primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot sa vand sau sa mai cumpar titluri de stat dupa ce oferta s-a incheiat?

Tranzactiile la BVB au loc intre cumparatori si vanzatori prin intermediul platformei de tranzactionare. Pentru a putea cumpara sau vinde, investitorii trebuie sa aiba un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la BVB este disponibila AICI.

Unde pot vedea pretul curent al titlurilor?

Pretul poate fi verificat in orice moment pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, introducand simbolurile de mai jos in casuta de [ Cautare ] de pe pagina principala:

R2509A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 3 ani

R2309AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 1 an

R2409AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 2 ani.