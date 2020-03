Ministerul Sănătății a alocat 5 milioane de lei pentru continuarea investițiilor și dotarea noului spital din Fălticeni, informează Prefectura Suceava. Totodată ministerul a alocat Direcției de Sănătate Publică din Suceava 750.000 lei pentru achiziționarea unui sistem de detectare moleculară (Real Time PCR).

