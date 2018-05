Serviciul de Ambulanță Suceava ar putea primi la rectificarea bugetară bani pentru renovarea viitorului sediu al subunității din Vatra Dornei. Declarația a fost făcută la Fălticeni, de ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Ea a precizat că a primit pe 26 aprilie adresa prin care se solicitau fonduri pentru Ambulanța Vatra Dornei. Sorina Pintea a mai spus că finanțările pentru investiţii au fost repartizate în luna ianuarie, iar ce s-a dat ulterior a fost din Fondul de rezervă. Recent, șeful Serviciului Alexandru Lăzăreanu spunea că este în căutare de sponsori pentru renovarea clădirii pentru Ambulanța din municipiul-stațiune fiindcă în 2017 și în 2018 Ministerul Sănătății nu a virat nici un leu pentru investiții.

