Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a anunțat miercuri într-o conferință de presă susținută la Suceava demararea unui megaproiect în valoare de 153 de milioaone de lei care vizează ”managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava”. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare și face parte din cele 49 de proiecte care vor fi derulate la nivel național. ”Anul acesta prin credit de angajement de 145,6 milioane de lei și prin credit bugetar de 7,7 milioane de lei s-a asigurat procedura prin care pot să deruleze aceste proiecte mă refer la documentația necesară studiile de fezabilitate și proiectele tehnice. În acest an se vor finaliza partea de documentație plus contractul de finanțare semnat de către Autoritatea de Management cu reprezentanții Bruxelles-ului iar de la anul vom începe această megainvestiție în județul Suceava. Ea are în vedere 11 acumulări nepermanente cu un volum total estimat al acumulărilor de 1,66 milioane de metri cubi. De fapt aceste acumulări preiau cantitatea de apă rezultată în urma viiturilor ca să nu creeze dezastre. Apoi lucrări de refacere baraj la acumulările nepermanente Horodnic 1,2 și 3, lucrări corecție pe torent pe o lumgime de 5,5 km, lucrări de împădurire pe 9 hectare, supraînălțare dig pe 5,18 km, dig nou pe 1,4 km”, a explicat Deneș.