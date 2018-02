Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, va participa, vineri, 16 februarie, la Suceava, la o dezbatere despre problematica din sectorul forestier. Prefectul județului, Mirela Adomnicăi, a spus că întâlnirea va avea loc de la ora 11:00, în sala “Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ.

Adomnicăi a amintit că ministrul Ioan Deneș a inițiat, pentru perioada următoare, un amplu proces de consultare publică, la nivelul regiunilor, pentru a fi identificate “prioritățile pentru inițierea politicilor publice în sectorul silvic și soluții alternative.

La consultările de la Suceava sunt invitați să participe reprezentanți ai proprietarilor de păduri, ai administratorilor de păduri, ai sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, ai industriei mobilei, custozi și administratori de arii naturale protejate.

Potrivit MAP, dezbaterea își propune “să creeze o platformă de dialog între reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor și factorii implicați în sectorul forestier, în scopul identificării problematicii sectorului și de alternative față de politicile publice pentru abordarea acestor probleme”.

După Suceava, consultările vor continua la Bistrița Năsăud, la data de 17 februarie 2018, la Argeș și Vâlcea – 23, respectiv 24 februarie, “pentru a se surprinde specificitatea diferitelor regiuni istorice, în zone cu predominanța proprietății asupra pădurilor de către stat, UAT-uri, forme asociative și, respectiv, persoane fizice”.

Consultările la nivel național vor continua, în termen de aproximativ o lună, prin întâlniri cu reprezentanți ai ONG-urilor de mediu, ai organizațiilor naționale reprezentative pentru proprietarii de păduri, ai administratorilor de păduri, ai sectorului forestier, ai industriei lemnului și ai industriei mobilei, reprezentanți ai Gărzilor Forestiere. De asemenea, vor avea loc și consultări interministeriale.

Dezbaterile privind finalizarea strategiei forestiere naționale urmează să se prelungească pe o perioadă mai lungă de timp, conform programului de guvernare.

Ministerul Apelor și Pădurilor își propune ca, în termen de maxim două luni, să finalizeze acest proces consultativ pentru politicile pe termen scurt care vor fi inițiate.

Potrivit datelor statistice centralizate la sfârșitul anului 2015, Județul Suceava ocupa locul I la suprafața fondului forestier, de aproximativ 437.000 de hectare și la suprafață pădurilor, de 423.000 de hectare.