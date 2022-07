Ministrul atreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anunțat că în ședința de astăzi, Guvernul României a adoptat o hotărâre pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local. Constantin Daniel Cadariu a spus că în urma verificării îndeplinirii criteriilor legale, inclusiv prin vizite în teren efectuate de specialiștii din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, au fost atestate ca stațiuni turistice de interes local 17 localități din țară, cinci dintre acestea fiind din județul Suceava, respectiv Moldovița, Panaci, Putna, Șaru Dornei și Vama. În județul Suceava mai sunt 11 localități care au același statut, Cacica, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Frumosu, Fundu Moldovei, Mălini, Poiana Stampei, Pojorâta, Sadova, Solca, Vatra Moldoviței, precum și patru stațiuni turistice de interes național, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Sucevița.

„Felicitări tuturor comunităților care au devenit astăzi stațiuni turistice! În perspectivă, acestea pot opta pentru înființarea unei Organizații de Management al Destinației, dezvoltată la nivel local, pentru care se impune, printre criteriile minime obligatorii, deținerea acestui statut sau existența a cel puțin 100 de locuri de cazare în structurile clasificate. Totodată, reprezentând poli de dezvoltare turistică, stațiunile vor beneficia de noi opotunități de a atrage investitori, fapt ce va încuraja o prezență tot mai mare a turiștilor în aceste zone”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu. El a precizat că prin aceeași hotărâre, localitatea Vișeu de Sus din județul Maramureș a fost atestată ca stațiune turistică de interes național.

Pe termen lung și mediu, atestarea acestor localități ca stațiuni turistice de interes local și, respectiv, de interes național, va crea un impact pozitiv. Prin prisma potențialului turistic, dar și a resurselor naturale și antropice, acestea vor putea fi promovate cu noul statut și astfel vor avea şanse mai mari în atragerea de finanţări nerambursabile, printr-un punctaj sporit, în condiţiile în care unele programe impun acest criteriu, influențând, în consecință, și creșterea circulației turistice, dar și diversificarea ofertelor.

„De asemenea, având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului în aceste stațiuni va genera un impact benefic din punct de vedere economic şi, în egală măsură, va contribui creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţii acestor zone”, a declarat Cadariu. El a mai adăugat că până la acest moment, în România sunt atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 112 de interes local.