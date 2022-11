Cu prilejul celebrării Zilei Bucovinei, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului transmite tuturor bucovinenilor din România și de pretutindeni gânduri bune și dorește să le mulțumească păstrătorilor de tradiție și cultură autentică pentru dăruirea cu care încă transmit tinerelor generații valorile culturale, autenticitatea folclorului bucovinean și arta meșteșugului. „Încărcătura istorică pe care această zi o are este dincolo de manualele de istorie. Este adânc tipărită în destinele bucovinenilor. Noi știm că Bucovina nu este doar un teritoriu, este o stare de spirit, este o chemare spre autentic care ne face să fim mândri de forța noastră de muncă, de toleranța și înțelegerea pe care o cultivăm chiar din familie. Ca Ministru al Turismului, îmi este ușor să promovez întreaga noastră țară pornind de la bogățiile pe care le avem în Bucovina. De la datinile sărbătorilor păstrate cu sfințenie în Gura Humorului, la mănăstirile recunoscute ca patrimoniu al umanității, poveștile noastre rămân la fel de frumoase și sunt nemuritoare. Bucovina este puternică datorită oamenilor care au înțeles ce înseamnă să ai grijă de locul din care provii și cât de importantă este ospitalitatea față de toți vizitatorii. «Hai în Bucovina!» nu este doar un îndemn, este o invitație pe care noi o facem cu inima deschisă tuturor celor care sunt dornici să se simtă acasă, departe de casă. La mulți ani, tuturor bucovinenilor, indiferent unde s-ar afla!”, a urat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

