Astăzi, 9 octombrie 2021, Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu s-a vaccinat cu cea de a treia doză împotriva virusului SARS-CoV-2, în centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan, București.

„Fiecare are datoria de a fi un model pentru cei din jur și trebuie să înțelegem cât de mult ne influențează comportamentul celor dragi. Astăzi, alături de mine au fost fiii mei și le mulțumesc că au avut răbdare să mă însoțească! Educația începe din familie, iar cei care au credință știu că Dumnezeu lucrează prin oameni!

Am încredere în medici, am încredere în știință și vreau ca atât eu, cât și cei la care țin să fim în siguranță. Acestea sunt principalele motive pentru care am mers astăzi să îmi fac a treia doză de vaccin.

Vreau să revenim la normal, să fim sănătoși și să nu ne fie frică să stăm într-o sală de spectacol plină sau, mai rău, să fim privați de teatru, concerte sau mersul la cinematograf.

Vă îndemn să vă vaccinați până nu e prea târziu! Sănătatea trebuie să rămână pe primul loc”, a declarat Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu.