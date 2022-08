Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a dat astăzi startul lucrărilor la creșa din Fălticeni, prima din România finanțată cu fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență în baza unui proiect al Primăriei municipiului Fălticeni (PNRR). Lângă ministru s-au aflat șefa Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, prefectul Alexandru Moldovan, primarul Gheorghe Cătălin Coman vicepreședinții Consiliului Județean, Niculai Barbă respectiv Vasile Tofan, deputatul Bogdan Gheorghiu, senatorul Gheorghiță Mîndruță și bineînțeles reprezentanții constructorului, firma botoșăneană Simion Tehnoconstruct, cu renume deja pentru lucrări de anvergură realizate inclusiv în județul Suceava.

Cseke Attila: ”Îl felicit și pe domnul primar pentru că se vede cum se mișcă”

”Mă bucur că acest program guvernamental a debutat azi aici. Este o investiție frumoasă și necesară. Îl felicit și pe domnul primar pentru că se vede cum se mișcă și vă spun asta pentru că Fălticeniul a fost printre primele autorități locale care au încheiat contractul de finanțare pe PNRR”, a spus ministrul. El a lansat o provocare constructorului vizavi de finalizarea investiției care potrivit contractului este de 12 luni, provocare care a fost acceptată. ”Pentru că tot sunt la modă recordurile mai ales în canotaj acum încercăm să facem și noi un record: pe 20 decembrie să recepționați lucrarea. Am început în forță și vă așteptăm pe 20 decembrie la recepție”, i-a transmis reprezentantul Simion Tehnoconstruct ministrului dezvoltării. ”Mă bucur că provocarea ministrului către antreprenor a fost acceptată și sper să fie respectată pentru ca la finalul anului să ionaugurăm prima creșă din România construită prin PNRR”, a spus la rândul său ministrul dezvoltării.

Coman: ”Niciodată la niciun proiect nu s-au mișcat instituțiile statului respectiv CNI și Ministerul Dezvoltării așa de repede cum au făcut-o acum”

„Este prima creșă construită la Fălticeni după Revoluție. O necesitate foarte mare, pentru că sunt foarte mulți copii, foarte multe familii de tineri care ori nu găsesc bonă, ori doresc să se întoarcă cât mai repede la locul de muncă și doresc ca cei mici să aibă condiții deosebite, mai ales că în Uniunea Europeană se constată un trend extraordinar de mare pentru accentul pe educația anti-preșcolară, până la nivelul în care copiii vor intra la grădiniță în grupa mică. Vreau să mulumesc cu toată sinceritatea și vă vă spun niciodată la niciun proiect nu s-au mișcat instituțiile statului respectiv CNI și Ministerul Dezvoltării așa de repede cum au făcut-o acum. În mai puțin de doi de la debutul unei idei iată începem să construim. Este un proiect al recordurilor. Eu de formație sunt profesor de sport și sunt adeptul acestui mod de lucru să facem redorduri pentru oameni. Vreau săp mai spun că domnul ministru este un prieten mai vechi al Fălticeniului. A fost ministru al sănătății când s-au reluat lucrările la noul spital din Fălticeni care acum funcționează foarte bine”, a spus Cătălin Coman. El a mai ținut să mulțumească parlamentarilor suceveni îndeosebi senatorul PSD Ioan Stan. Investițai în noua creșă de dimensiune medie din Fălticeni se ridică la 13 milioane de lei inclusiv TVA. Ea se ridică în spatele corpului B al Colegiului „Mihai Băcescu”, în apropierea Grădiniței cu Program Prelungit „Pinochio”.

Datele tehnice ale construcției

Se construiește o creșă pentru 70 copii cu regim de înălțime Parter, separată în 3 nuclee funcționale după cum urmează: nucleul administrativ (zona de acces), nucleul de copii și nucleul tehnico-gospodăresc. Din punct de vedere geometric, corpul C1 are forma in plan dreptunghiulara, corpul C2 are forma relativ neregulata, corpul C3 este asemanator, diferenta fiind realizata de aripile laterale iar corpul C4 este relativ dreptunghiular.

Suprafata terenului pe care se realizează investitia este de 3.754 mp iar din acestia 1.829 mp vor fi constructia propriu-zisa. Invesitia ce urmeaza a se construi se incadreaza in categoria de importanta „C”, are un regim de inaltime Parter, iar pe langa cei 1829 mp de constructie va beneficia si de 535 mp de spatiu verde amenajat indeosebi pentru recreerea copiilor. Ca si sistem constructiv al acestei constructii, ea va fi formata din : 4 corpuri independente din punct de vedere structural, va avea o structura pe cadre din beton armat, peretii de inchidere si compartimentare vor fi din caramida, termoizolatia se va realiza din vata minerala bazaltica, tamplaria exterioara va fi din profile de aluminiu iar acoperisul va fi de tip terasa necirculabila cu volume inclinate acoperite cu tabla. Pe partea de amenajari exterioare constructia va beneficia de 11 locuri de parcare, pavaj ecologic pentru parcarea autoturismelor in suprafata de 288 mp, teren de joaca cu suprafata din tartan in suprafata de 268 mp, teren de joaca cu suprafata din nisip in suprafata de 61 mp si trotuare in suprafata de 506 mp.

Cladirea va fi prevazuta atat cu panouri fotovoltaice cat si cu panouri solare. Functiunea de cresa prevede urmatoarele spatii:

* Sala multifunctionala – suprafata 70 mp

* Dormitoare complet mobilate – 7*41 mp

* Sali de joaca complet dotate cu mobilier si jucarii 4*55mp

* Cabinet medical complet echipat

* Bucatarie si spalatorie complet echipate

* Spatiu pentru luat masa complete echipat

* Grupuri sanitare si grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

* Instalatie de stingere incendiu cu hidranti interiori/exteriori

* Incalzire in pardoseala si sistem de climatizare aer tip „variabil refrigerant debit”

* Sistem de ventilare pentru introducerea aerului proaspat

* Sistem de control acces pentru limitarea accesului persoanelor neautorizate

* Sistem de televiziune cu circuit inchis

* Sistem anti-efractie

* Instalatie de panouri solare si sistem fotovoltaic On-grid trifazat

* Dotarea cu instalatii:

– instalație de detecție și semnalizare a incendiului

– hidranți interiori

– instalație de protecție împotriva descărcarilor atmosferice

– stingătoare

– Instalații de iluminat:

o Iluminat de securitate împotriva panicii

o Iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor

o Ilumiat de securitate pentru marcarea hidranților interiori

o Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului si interventie

Cresa este complet dotata si utilata conform standardelor in vigoare, copiii bucurandu-se de ingrijirea specifica varstei fragede.

Antreprenorul Simion Tehnoconstruct Botoșani, lucrări de anvergură în mai multe județe din țară

Antreprenorul care va executa lucrarile este SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL din Botosani, condusa de asociatii Ing. Bidu Elisei, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii din Bucuresti si Ing. Simion Viorel, absolvent al Facultatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi, societate care a executat si executa mai multe lucrari de importanta majora in mai multe judete ale tarii, din care enumeram cateva dintre acestea:

1) „Consolidare, extindere, amenajare și reparații capitale la sediul Judecătoriei Târgoviște, oraș Târgoviște, jud. Dâmbovița”

2) „Construire clădire boli pneumologice la Spitalul Județean de Urgență “Dr. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE, jud. Covasna”

3) „Modernizarea infrastructurilor structurilor Politiei de Frontiera – Extindere si reabilitare spatii la Sectorul Politiei de Frontiera Darabani, jud. Botosani”

4) “Construire Camin Studentesc – Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, str. Spiru Haret, nr. 8, jud. Bacau”

5) „Reabilitare pavilion administrativ si construire pavilioane si amenajari noi la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei,jud.Suceava”

6) „Locuinte pentru tineri,destinate inchirierii, judetul Suceava, municipiul Falticeni, strada Ana Ipatescu nr.51”

7) „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Satu Mare, municipiul Carei, strada Tinereamului nr.86B, etapa II”

8) „Reabilitare drumuri comunale afectate de pagubele produe in urma calamitatilor naturale in satele Damuc si Hoisurez,comuna Damuc, jud. Neamt”

9) „Construire baza sportiva TIP 1, oras Bucecea, judetul Botosani „

10) Mai multe Sali de sport cu tribuna de 180 de locuri sau de 102 locuri in mai multe zone ale tarii

11) „Construire casa sociala Sfantul Ierarh Nicolae, comuna Putna, jud. Suceava”