Prezent la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, s-a închinat la racla cu moaștele Sfîntului Ioan și a aprins o lumînare. Ministrul a primit din partea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Medalia jubiliară și Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Arhiepiscopiei. Cseke Attila a semnat la Centrul Eparhial din Suceava, contractul de finanțare pentru consolidarea și reabilitarea ansamblului de clădiri de la Mănăstirea „Sf. Ioan”. Proiectul este în valoare de peste 25 de milioane de euro.

