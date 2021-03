Blocul ANL pentru medici, aflat în construcție în curtea Spitalului Vechi din Suceava, va fi terminat anul acesta. Anunțul a fost făcut în timpul unei inspecții efectuate, astăzi dimineață, pe șantier, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Blocul va avea 30 de unități locative. Printre cei care l-au însoțit pe ministru s-au numărat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Fllutur, vicepreședinții CJ Niculai Barbă și Cristi Crețu, primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa și managerul Spitalului Județean, Alexandru Calancea. Președintele Flutur i-a prezentat lui Cseke Attila proiectele privind construirea unui spital de copii și a unui spital de boli infecțioase, tot în curtea Spitalului Vechi, dar și proiectul de înființare a unui pasaj subteran între Spitalul Nou și cel Vechi. Ministrul Dezvoltării a garantat că vor fi susținute financiar toate proiectele de investiții din județul Suceava, pornind de la cel vizînd Sala Polivalentă.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating