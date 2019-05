Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, va participa la festivitatea de premiere a cîștigătorilor Olimpiadei Naționale de Informatică de la Suceava. Anunțul a fost făcut de rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa. El a spus că evenimentul va avea loc vineri, 3 mai, începînd cu ora 19.30, la USV. Ceremonia de deschidere a Olimpiadei se va desfășura astăzi, de la ora 18.00, tot la Universitate. Rectorul Popa este președintele de onoare al actualei ediții a Olimpiadei Naționale de Informatică, la care vor participa aproximativ 400 de elevi.

