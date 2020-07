Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, s-a aflat astăzi, 13 iulie, într-o vizită în județul Iași. Vizita a început la Prefectura Iași, unde, alături de Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și pădurilor, a avut o întâlnire de lucru cu Marian Grigoraș, prefectul județului Iași și cu subprefectul Adina Gîrjan, pentru a discuta problemele legate de infrastructura școlară județeană, precum și modalități de soluționare a problemelor privind resursele umane, cele materiale și cele educaționale.

O altă activitate de pe agenda ministrului a fost întâlnirea cu inspectorii școlari la sediul inspectoratului școlar, întâlnire ce a avut drept scop analiza organizării și desfășurării examenelor naționale, precum și a posibilelor scenarii pentru deschiderea anului școlar 2020-2021.

Totodată, ministrul educației și cercetării a discutat cu inspectorii școlari despre organizarea și desfășurarea examenelor/concursurilor pentru cadrele didactice, având în vedere susținerea acestora pe data de 22 iulie – Definitivarea în învățământ și pe data de 29 iulie – Titularizarea în învățământul preuniversitar. La finalul întâlnirii, Monica Anisie a mulțumit cadrelor didactice pentru implicarea de care au dat dovadă în organizarea și desfășurarea examenelor naționale și a felicitat toți copiii pentru rezultatele obținute.

De asemenea, în cadrul întâlnirii de la Inspectoratul Școlar Județean Iași s-a discutat și despre admiterea elevilor din Republica Moldova în învățământul de stat din România, întrucât Iașul este și singurul centru național destinat admiterii acestei categorii de elevi în sistemul românesc de învățământ.

Ministrul educației și cercetării a fost și în mijlocul comunității Școlii Profesionale de Industrie Alimentară Țibana, prilej cu care a oferit tablete pentru elevii acestei unități de învățământ. Astfel, Monica Anisie a răspuns apelului făcut de Ioana Diaconu, profesor al acestei școli, prin care solicita dispozitive electronice pentru elevi, felicitând-o, în același timp, pentru inițiativă.

„Vizita doamnei ministru, donația tabletelor au fost surprinzătoare și emoționante, pentru că o campanie de suflet, inițiată în mediul online pentru copiii școlii noastre a rodit atât de frumos! Mulțumesc doamnei ministru pentru susținere!”, a declarat Ioana Diaconu, profesor la Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana.

Totodată, menționăm faptul că începând de miercuri, 15 iulie, Casa Corpului Didactic Iași va organiza în sistem on-line cursul „Valorificarea tehnicilor și strategiilor digitale în procesul didactic”, curs gratuit ce se adresează întregului personal didactic din județul Iași. Acest curs face parte din planul de formare pentru cadrele didactice, acreditat de Ministerul Educației și Cercetării.

„În cadrul vizitei din județul Iași, am analizat, alături de colegii din inspectoratul școlar și din cadrul unităților de învățământ pe care le-am vizitat, modalitățile prin care am putea relua cursurile începând cu anul școlar 2020-2021. Am avut în vedere aspecte privind infrastructura școlară, dar și curriculumul și resursele umane, cele materiale, precum și cele educaționale. În demersul privind începerea anului școlar, vocea cadrelor didactice este importantă, iar această întâlnire nu face decât să confirme încă o dată că numai împreună putem construi o Românie Educată”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării.

Vizita din județul Iași a fost încheiată la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, colegiu care a împlinit 100 de ani. În cadrul întâlnirii de la colegiu, Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, a purtat discuții și cu elevii și părinții aflați la liceu pentru validarea locului obținut în urma repartizării computerizate.