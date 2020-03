Referitor la ultimele informații apãrute în spațiul public cu privire la eventuala înghețare a anului școlar, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetãrii, face urmãtoarele precizãri:

„Vreau sã îi asigur pe elevi, studenți, profesori și pãrinți cã la acest moment nu luãm în calcul înghețarea anului școlar sau amânarea examenelor cu un an. Specialiștii din Ministerul Educației și Cercetãrii lucreazã la mai multe scenarii, uitându-se cu atenție și la ceea ce se întâmplã în cadrul sistemelor de educație din statele Uniunii Europene.

Ministerul Educației se preocupã de modul în care elevii își continuã învãțarea de acasã și obiectivul MEC este ca niciunul dintre elevi, studenți sau profesori sã nu aibã de suferit.

În ceea ce-i privește pe elevii care trebuie sã susținã Evaluarea Naționalã și examenul național de Bacalaureat sau studenții care trebuie sã își susținã examenele de finalizare a studiilor, Ministerul Educației și Cercetãrii va prezenta variantele posibile pe care le ia în calcul în situația în care se va prelungi aceastã stare de urgențã. De asemenea, precizãm cã toate scenariile vor fi dezbãtute cu toți actorii educaționali (reprezentanții elevilor, studenților, pãrinților, sindicatelor și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor), iar decizia va fi luatã de comun acord.

Este important de precizat faptul cã scenariile gândite de experții ministerului vor fi aplicate în funcție de evoluția crizei provocate de coronavirus în România și în acord cu deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgențã.

Le mulțumesc colegilor mei, profesori, pentru tot efortul depus în aceastã perioadã și îi îndemn sã continue învãțarea prin cursurile online alãturi de elevii/studenții lor.

Fac din nou un apel la calm și îi rog pe elevi și studenți sã stea în casã și sã continue învãțarea de acasã. Un îndemn vine și pentru pãrinți, pe care îi rog sã ia toate mãsurile pentru a proteja sãnãtatea copiilor noștri și pentru a-i susține în activitatea de învãțare de acasã.

Mulțumesc universitãților și institutelor de cercetare, cadrelor didactice și cercetãrilor care fac eforturi pentru a asigura asistența necesarã pentru combaterea COVID-19. Ministerul Educației și Cercetãrii face tot posibilul pentru a susține aceste eforturi”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetãrii.