Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a avut vineri o întîlnire cu oameni de afaceri suceveni, la Universitatea „Ștefan cel Mare”, în perspectiva modificării și simplificării Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală. Ministrul a afirmat, ulterior, într-o conferință de presă, că principiul de bază va fi predictibilitatea. El a spus că Finanțele vor lua articol cu articol cele două coduri pentru a le simplifica, iar discuțiile privind noile variante se vor încheia în ianuarie 2019.

”Au fost foarte multe modificări pe Codul Fiscal, și anul acesta au fost. Modificări care au fost utile celor care erau vizați. Pentru a încheia în acest an acest proces de modificare continuă a Codului Fiscal inclusiv la nivel de Parlament sunt foarte multe inițiative de a modifica Codul Fiscal. Din păcate multe dintre ele sunt populiste. Noi la Finanțe am început un proces de a analiza articol cu articol și atât Codul Fiscal cât și Codul de Procedură Fiscală. Am trimis și scrisori către toate structurile reprezentative care să ne sporijine în acest proces. Ce vrem să facem? Simplificare. Nu plecăm de la ideea de a modifica altceva. Articol cu articol se analizează este corect așa, poate fi eliminat pentru că este mai simplu decât să complicăm legislația primară. Dacă da se face propunerea legislativă, de schimbare și argumentele pentru propuneri. Toată lumea va fi consultată. În a doua parte a anului vrem să închidem acest proces de consultare publică iar dacă va fi cazul să fie ultima modificare pe cele două coduri. Iar în ianuarie 2019 să închidem discuția de modificare a acestor două acte extrem de importante pentru economie. Iar lumea să aibă acea predictibilitate de care spunem cu toții”, a declarat Teodorovici.

Pe de altă parte, Eugen Teodorovici a declarat că, pînă-n iunie, legislația din România privind evaziunea fiscală va fi adaptată celei din Uniunea Europeană. Ministrul a menționat că intenția nu este aceea de a-i băga la pușcărie pe evazioniști, ci de a recupera prejudiciul. El a precizat că la parchete au fost trimise 2.700 de dosare de evaziune care zac de ani de zile la Parchete fără o soluție, iar bunurile puse sub sechestru își pierd din valoare fiindcă se degradează. Eugen Teodorovici a venit la Suceava la invitația senatorului PSD de Fălticeni, Ioan Stan. La întâlnirea de la Universitate au fost prezenți prefectul și subprefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi respectiv Silvia Boliacu, rectorul unității sucevene de învățământ superior, Mihai Dimian, senatorii PSD Ioan Stan și Virginel Iordache și deputatul Eugen Bejinariu.