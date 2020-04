Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a ajuns la Suceava, pentru a participa la schimbarea conducerii militare a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” cu una civilă. Amintim că din 2 aprilie, managementul unității spitalicești, grav afectate de coronavirus, a fost asigurat de patru militari doctori. Conducerea interimară va fi preluată de neurochirurgul Anatolii Buzdugan, în calitate de manager, chirurgul Valeriu Gavrilovici-director medical și asistenta Geanina Gorescu-director de îngrijiri.

