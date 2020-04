Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat astăzi, că în continuare pe străzile din Suceava sunt foarte multe persoane, în condiţiile în car eoraşul se află în carantină. Prezent la Suceava, Nelu Tătaru a spus că deşi cel mai mare focar de coronavirus este în acest municipiu, în continuare oamenii ies pe străzi. „Trebuie avut grijă pentru că nu contează numai partea medicală. Contează şi partea umană din municipiul Suceava. Astăzi când am intrat în Suceava am văzut foarte multe persoane. Foarte multe persoane la stradă. Şi ţin să menţionez că astăzi am avut o videoconferinţă cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Ludovic Orban, care le-au explicat factorilor locali sprijinul total al Bucureştiului pentru tot ce înseamnă cetăţean al Sucevei, cât şi pentru personalul medical. Dar rămâne ca şi partea autorităţii locale să se vadă”, a declarat Nelu Tătaru.

