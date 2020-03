Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat în această seară, pentru Digi 24, că în Suceava sunt până în 1000 de persoane asimptomatice, cu coronavirus, care circulă liber.

Întrebat care sunt motivele pentru răspâniderea coronavirului în județul Suceava, Nelu Tătaru a spus că a fost vorba atât de managementul de la Spitalul Județean, cât și persoanele care au venit în oraș din afara acestuia. „Managementul spitalului a fost doar o parte din ceea ce s-a întâmplat, dar sunt și persoanele care au venit în Suceava. Vorbim și de erori medicale și ale managementului local, dar și al unor anchete epidimiologice care nu au avut final. Majoritatea celor care trebuiau să facă anchetele erau infectați. A trebuit să aducem personal nou de la Iași, am refăcut echipele”, a spus Nelu Tătaru. El a spus că până în 1.000 de persoane asimptomatice, purtători ai noului coronavirus, care circulă liber.

El a spus că trebuie să fie identificate aceste persoane asimptomatice pentru a nu mai propaga boala.

Tot în această seară, secretatul de stat Raed Arafat a anunat că din cei 2109 de români infectaţi cu noul coronavirus, 593 sunt în municipiul Suceava.