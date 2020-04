Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că la Suceava „lucrurile încep să intre pe făgașul normal”. Nelu Tătaru a făcut astfel referire la Spitalul Județean Suceava, el precizând că începând de sâmbătă, 4 aprilie, va începe testarea cadrelor medicale sucevene, dar și că în unitatea spitalicească au fost refăcute circuitele medicale. . Tătaru a spus că la Spitalul Județean Suceava va fi pus în funcțiune și al treilea aparat PCR pentru teste pentru noul noul coronavirus. El a evidențiat faptul că astfel se va ajunge la o capacitate de 120 de teste Covid într-o singură zi.

Nelu Tătaru a arătat că în momentul de faţă sunt trei focare de coronavirus, Suceava, Arad şi Deva.