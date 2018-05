Ministerul Sănătății va aloca fondurile necesare finalizării noului spital din municipiul Fălticeni. Promisiunea a fot făcută chiar de ministrul Sorina Pintea în urma vizitei de lucru pe care a efectuat-o joi la Fălticeni. Sorina Pintea a fost însoțită de subsecretarul de stat în Ministerul Sănătății, medicul sucevean Tiberius Brădățan, de prefecta Mirela Adomnicăi, de managerul spitalului din Fălticeni, Vlad Morariu și de parlamentarii social democrați Ioan Stan respectiv Alexandru Rădulescu. Ministrul Sănătății estimează că noul spital va intra în funcțiune anul viitor.





”Având în vedere faptul că mandatul meu este până în 2020 nu cred că se pune problema să nu fie terminat. Alocările bugetare de la minister făcute de o comisie pe anumite criterii de eligibilitate au fost foarte clare: terminăm lucrările deja începute care au un stadiu de execuție foarte avansat. Estimez că spitalul din Fălticeni va fi gata anul viitor”, a declarat ministrul sănătății.

Sorina Pintea a amintit că ministerul a alocat recent 11 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de construcții la noul spital din Fălticeni arătând că mai e nevoie de fonduri pentru dotările medicale, fonduri care vor fi alocate cel târziu anul viitor.

”Este lăudabil că oamenii aceștia s-au luptat, au adus fonduri, m-au determinat să continui lucrările”

Ministrul s-a arătat impresionat de ce s-a făcut la Fălticeni apreciind calitatea lucrărilor. ”Chiar sunt impresionată. Mărturisesc că nu mă așteptam să fie atât de mare. Îmi mențin părerea că poate numărul de paturi este cam mare dar dacă adresabilitatea va crește și probabil va crește, pentru că întotdeauna niște condiții mai bune, niște medici mai buni aduc pacienți, lucrurile cred că vor intra în normal. Până la urmă e un lucru bine făcut și cred că merită finalizat”, a spus Pintea.

Sorina Pintea crede că dacă nu s-ar fi politizat lucrurile spitalul din Fălticeni a cărui contrucție a început în anul 1991 ar fi fost gata demult. ”S-a încercat să se politizeze cam tot și nu s-au dat bani aici că era PSD, am dat dincolo că era PNL și tot așa s-au perindat la conducere diverse partide. Până la urmă trebuie să ne obișnuim că sunt anumite zone precum educația, sănătatea pe care nu ar trebui să le politizăm excesiv. Până la urmă și Fălticeniul are nevoie de un spital. Am fost la spitalul vechi și nu este în regulă. Și oamenii de aici au nevoie de o asistență medicală normală și este lăudabil că oamenii aceștia s-au luptat, au adus fonduri, m-au determinat să continui lucrările dar am spus că criteriile au fost terminarea lucrărilor începute”, a spus ministrul.



Noul spital va deservi în jur de 150.000 de oameni

Managerul spitalului, Vlad Morariu, a ținut să precizeze că noua unitate spitalicească va dispune de 250 de paturi. El a subliniat că în mare există personal suficient excepție făcând secțiile neonatologie și pediatrie unde ar mai fi nevoie de medici. Investiția a început în 1991 dar lucrările au fost sistate până în 2012 din cauza lipsei finanțării. Noul spital va deservi în jur de 150.000 de persoane din Fălticeni și localitățile limitrofe.