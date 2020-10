Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, s-a aflat vineri după amiază în municipiul Suceava unde alături de prefectul Alexandru Moldovan și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a participat la o discuție cu managerii de spitale din județ. Așa cum a declarat Tătaru în conferința de presă susținută la Palatul Administrativ, la Suceava s-a făcut o evaluare a situației pandemice în regiunea de nord est dar în special în județul Suceava, o evaluare a capacității de tratament, a capacității în terapia intensivă și a capacității de extensie în terapie intensivă. ”Am avut aceste discuții într-un context în care avem la nivel național o creștere a numărului de cazuri. Suceava am regăsit-o față de momentul martie -aprilie într-o ușoară stabilizare în contextul în care numărul de cazuri variază ușor de la o zi la alta într-un context în care momentul martie-aprilie a fost pe deplin înțeles atât de componenta locală cât și de componenta medicală. Ce pot remarca acest management integrat care există în unitățile medicale din județul Suceava coordonate de managerul Spitalului Județean. Este un moment în care autoritățile locale și componenta medicală gestionează împreună această situație”, a declarat Tătaru. La rândul său președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că a solicitat ministrului sănătății personal medical mai exact medici rezidenți în special pentru secțiile ATI.

