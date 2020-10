Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, va sosi astăzi la Suceava, unde va fi prezent la o ședință cu directorii spitalelor din județ. Reuniunea va debuta la ora 14.30. De la ora 13.00, directorii de spitale vor participa la o ședință a Comitetului Județan pentru Situații de Urgență.

