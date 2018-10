Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a avut miercuri o întrevedere, la Dubai, cu reprezentanții companiilor românești care participă la GITEX 2018, cea mai importantă manifestare expozițională din Orientul Mijlociu în domeniul ICT.

În cadrul discuțiilor, ministrul Oprea le-a prezentat oamenilor de afaceri români sprijinul de care pot beneficia pe piețele externe, prin contribuția rețelei externe de consilieri economici și prin accesarea programului de Internaționalizare, care finanțează prezența la târguri și expoziții sub brand propriu. Ministrul s-a întâlnit cu reprezentanții celor 15 companii românești care participă sub pavilion național, dar și cu alte companii care participă în nume propriu. Dintre acestea, Wello, un start-up din Cluj care dezvoltă soluții de software și de inteligență artificială, a fost selectat, din 750 de companii, în finala programului Supernova Challenge GITEX. Prezența celor 15 firme sub pavilion național este subvenționată prin programele publice derulate de MMACA.

”Companiile românești și guvernul au scopuri comune – de a intra pe noi piețe cu produse de calitate, de a crește exporturile și de a dezvolta o economie competitivă”, a declarat Ștefan-Radu Oprea.

În cadrul vizitei la GITEX, ministrul Oprea a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Dubai Customs, autoritatea vamală din Emirat, iar discuțiile s-au axat pe identificarea celor mai bune practici pentru serviciile acordate companiilor implicate în operațiuni de import-export. De asemenea, Ștefan-Radu Oprea s-a întâlnit cu domnul Khaled al Melhi, CEO al companiei Injazat, deținută de fondul de investiții Mubadala, căruia i-a prezentat piața de IT din România. Khaled al Melhi și-a exprimat interesul de a investi în România în deschiderea unui centru de excelență.

Tot miercuri, Ștefan-Radu Oprea s-a întâlnit cu Mohammed Al Muallem, CEO al DP World UAE, care a prezentat proiectele de extindere a investițiilor în Portul Constanța și de construire a altor patru centre logistice în România.

Ștefan-Radu Oprea face parte din delegația oficială condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, care se află în Emiratele Arabe Unite, în perioada 16-18 octombrie 2018.