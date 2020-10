Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat vineri la Suceava că de săptămâna viitoare Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) vor avea teste rapide pentru evaluarea celor care prezintă simptome de infecție cu COVID-19. El a menționat că Departamentul pentru Situații de Urgență a achiziționat 43.000 de teste rapide, pe care le distribuie către UPU. „De săptămâna viitoare vom avea teste rapide pe antigen, care vor fi pentru simptomatici, în unitățile de primiri urgențe, pentru a putea decongestiona UPU cu cei în izolare suspecți, pentru a putea dedica spațiile din UPU pentru ceilalți pacienți care vin”, a declarat ministrul sănătății, care a adăugat că numărul de teste pe județ se va aloca în funcție de densitatea populației, de numărul de cazuri noi și de adresabilitatea în UPU.

