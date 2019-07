Ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că este convins de faptul că lucrările de construcție a șoselei de centură a municipiului Rădăuți vor fi gata înainte de termenul stabilit prin contract. Răzvan Cuc a inspectat astăzi lucrările la centură din Rădăuți, alături de primarul acestui municipiu, Nistor Tatar, prefectul Mirela Adomnicăi și parlamentarii Eugen Bejinariu, Virginel Iordache și Alexandru Băișanu.



Cuc s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor, subliniind faptul că antreprenorul este foarte serios. „Aici este un obiectiv unde nu sunt probleme legate de constructor. Aici este doar o simplă ambiție personală, pentru că am pus un pariu că vom termina lucrările înainte de termen. Adică până la jumătatea anului viitor. Și intenționez să câștig pariul respectiv. Terenul contractual era undeva prin anul 2021. Dar eu spun că la cum vă mișcați, dacă aveți 91% din structuri, nu e o problemă să lucrați la terasament acum. Nu a fost nici vremea prietenoasă, dar nici nu o s-o țină într-o ploaie continuă. Așa că ritmul este bun, avem 36% din lucrări finalizate și eu cred că putem devansa și luna iunie. Dar lăsăm luna iunie 2019 ca termen de finalizare. Lucrările sunt în grafic, se lucrează, antreprenorul este român, ca și la centura Sucevei, este foarte serios și își face treaba. Nu am ce să comentez și să atrag atenția pe acest șantier”, a declarat ministrul Răzvan Cuc.



Construcția șoselei de centură a Rădăuților a început în iunie 2018 și are ca termen de finalizare luna iunie 2021. Ruta ocolitoare va avea patru tronsoane care însumează 16,57 kilometri și va costa 82,5 milioane de lei. Lucrările sunt realizate de compania UMB Spedition.