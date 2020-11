Ministrul transporturilor, Lucian Bode, este așteptat vineri să participe la inaugurarea șoselei de centură a municipiului Rădăuți. Lucrările la această investiție sunt finalizate, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur anunțând încă de săptămâna trecută că urmează să aibă loc deschiderea acestei șosele de centură. Lucrările au costat 90 de milioane de lei. Centura municipiului Rădăuți are 16,5 kilometri proiectul incluzând şi construcţia a şapte sensuri giratorii, şapte poduri şi două pasaje. „Ne bucură faptul că firma care a realizat lucrările a ţinut un ritm susţinut și ne prinde sfârşitul de an cu centura finalizată. Este un câştig uriaş pentru Rădăuţi şi pentru toată zona din jurul Rădăuţiului. Asta înseamnă dezvoltare economică”, a declarat Gheorghe Flutur săptămâna trecută după o vizită pe șentierul șoselei de centură a municipiului Rădăuți.

