Drumul expres pe tronsonul Pașcani – Suceava – Siret va fi finalizat în anul 2024, se arată într-o adresă pe care ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc i-a transmis-o președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Anunțul ministrului i-a fost transmis lui Gheorghe Flutur într-un răspuns la o cerere pe care acesta a făcut-o Ministerului Transporturilor prin care solicita să i se precizeze care sunt proiectele promovate pentru extinderea rețelei de drumuri și autostrăzi care să ducă la interconectarea României, Ucrainei și Poloniei la coridoarele Transeuropene, cât și a proiectului Euroline. În răspunsul transmis de ministrul transporturilor a făcut referire la alocațiile bugetare pentru anul 2017 pentru proiectele care fac legătura cu regiunea istorică Bucovina, dar și la perspectivele proiectelor prevăzute în Master Planul General de Transporturi.

Răzvan Cuc a precizat că în privința sumelor alocate pentru construcția de autostrăzi, drumuri expres și poduri strategice, pentru anul 2017 a fost prevăzută o sumă de 574.000 de lei pentru podul de la Ungheni, precum și o sumă de 15,262 milioane de lei pentru autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni.

Ministrul transporturilor a făcut referire și la „Drumul Siretului”, precizând că pentru acest proiect au fost demarate procedurile de achiziție publică pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru drumurile expres Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani, acestea fiind cuprinse ca parte din Coridorul Pan-European nr. IX.

În răspunsul ministrului transmis Consiliului Județean Suceava se arată că alocarea bugetară de acesta pentru tronsonul Ploiești – Buzău este de 6,426 milioane de lei, Buzău – Focșani – 6,664 milioane de lei, Focșani – Bacău – 8,806 milioane de lei, Bacău – Pașcani – 4,76 milioane de lei, la care se adaugă sumele pentru centura Bacăului.

O altă investiție amintită de ministrul transporturilor aflată în faza de proiectare în anul 2017 este modernizarea DN 28B, de la Târgu Frumos la Botoșani, alocarea bugetară fiind de 286.000 de lei.

Făcând referire la „Drumul Siretului”, ministrul transporturilor a trecut această investiție la obiective care sunt prevăzute în Master Planul General de Transport al României și care „se vor realiza în perioada următoare”.

Astfel, pentru drumul expres Pașcani – Suceava, cu o lungime de 60,5 kilometri, Răzvan Cuc a precizat că studiul de fezabilitate pentru acesta este prevăzut a se realiza în anul 2021. Lucrările ar urma să înceapă în anul 2022 și să fie finalizate în anul 2024. Pentru un alt tronson din acest drum expres, cel de la Suceava la Siret, cu o lungime de 41 de kilometri, studiul de fezabilitate va fi realizat tot în 2021, lucrările vor începe în 2023 și se vor termina în 2024.

