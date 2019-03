Ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, va efectua vineri, 8 martie, o vizită de lucru în județul Suceava. Potrivit programului transmis de Prefectura Suceava, în jurul orei 9:30 ministrul transporturilor se va afla la Rădăuți, pe șantierul șoselei de centură a municipiului, iar în jurul orei 12 va fi prezent pe șantierul rutei ocolitoare a Sucevei.

Prefectura Suceava a transmis recent că lucrările la varianta de ocolire Suceava sunt executate conform calendarului stabilit. Până în prezent, la șoseaua de centură a Sucevei s-au executat lucrări civile și edilitare, lucrări de consolidare – pregătire terasament pentru imbunătățirea terenului de fundare, lucrări de drumuri și lucrări de terasamente. După data de 15 martie, în condiții meteorologice corespunzătoare, la Șoseaua de Centură a Sucevei, se vor desfășura lucrări de consolidare a terenului de fundare, prin execuție coloane de beton, vor fi puse în funcțiune sas-uri automatice la sistemul pentru drenuri sifon, în sectorul 1, lucrări de drumuri – execuție lucrări la podețe, în sectorul 1, sens giratoriu intersecție Sector 1-Sector2, și lucrări pentru siguranța circulației – montare parapet la poduri și pasaje.

Ruta ocolitoare a Sucevei se va întinde pe o lungime de 12,434 km, și va cuprinde 7 poduri, 4 viaducte, 5 pasaje și 2 parcări.

Beneficiarul lucrării Varianta de ocolire a Sucevei este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, prin DRDP Iași.

