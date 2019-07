Mâine, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc va reveni într-o vizită de lucru în județul Suceava. Prefectul Mirela Adomnicăi a anunțat că ministrul va inspecta șantierele rutelor ocolitoare ale Sucevei și Rădăuților. Începînd cu luna martie, Răzvan Cuc a fost de cîteva ori pe cele două șantiere și s-a declarat mulțumit de ceea ce vede.

