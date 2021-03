Ministrul muncii și protecției sociale, Raluca Turcan, s-a declarat mulțumit de rimul de evaluare a dosarelor de pensie la nivelul Casei Județene de Pensii Suceava, după vizita de lucru pe care a efectuat-o astăzi. ”Progresele se simt de la o zi la alta, chiar de la un minut la altul. Astăzi când am intrat în Casa Județeană de Pensii Suceava, numărul dosarelor evaluate era de 3.338. Când am plecat erau deja 3.600 de dosare evaluate”, a spus Turcan.

Ministrul a vorbit despre acțiunea de recalculare a pensiilor declanșată la nivel național estimând că acest proces să se încheie în maxim un an și jumătate. ”La nivel național am început în perspectiva funcționării acestei instituții un demers care nu s-a mai întâmplat decât o singură dată și a fost făcut la aproximativ o cincime din amploarea demersului pe care noi îl vom face și anume evaluarea și recalcularea tuturor dosarelor de pensii din România. S-a vorbit foarte mult despre recalcularea dosarelor de pensii. Pensionarii sunt sătui despre declarații politice despre cum pot fi recalculate pensiile. Însă puțini cunosc suituația reală dintr-o Casă Județeană de Pensii. Exemplul, Suceava. La Casa Județeană de Pensii Suceava avem aproximativ 142.000 de dosare în sistemul de stat. Dintre acestea avem 10.000 de dosare de agricultor. Voi prezenta public imagini cu un dosar de pensii de agricultor pentru a înțelege până unde a mers minciuna politică pe parcursul ultimilor ani. Sunt dosare cu file galbene, dosare care au mai multe tipuri de activități, care se află legate sau prinse într-un dosar cu șină și care este imosibil să îl recalculezi dacă nu îl introduci într-un format electronic. Oricine a vorbit despre majorarea pensiilor în ultimii ani, a mințit cel puțin în legătură cu 10.000 de agricultori care nu ar putea avea pensiile recalculate pentru că informațiile sunt într-un dosar cu șină. De asemenea, tot pe Casa Județeană de Pensii Suceava avem aproximativ 2.250 de dosare ale beneficiarilor veterani. Care înseamnă de asemenea dosare într-un format care cu greu cineva din România europeană a secolului XXI și-l poate imagina. De aceea demersul nostru este unul cât se poate de responsabil și practic. Începem ceea ce trebuia făcut în urmă cu doi ani, când a apărut cadrul legal pentru a evalua și recalcula pensiile în România. Introducem toate datele într-un format electronic, începem cu un soft pe care îl avem în momentul de față la nivelul Casei Naționale de Pensii. Lucrăm cu echipele subdimensionate la nivel național pe care le avem. Am încheiat un protocol cu Inspecția Muncii care ne ajută să suplimentăm la nivel național aproximativ 70.000 de persoane. În paralel am făcut un proiect pentru accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresre și Reziliență să cumpărăm echipamente, softuri informatice, să suplimentăm personalul care intră în procesul de evalurea și recalculare și inclusiv să stimulăm angajații din casele județene de pensii care încep odată cu acest proces o dublă activitate, intrarea în plat a dosarelor pentru cei care se pensionează și apoi evaluarea recalculării. Estimăm ca tot acest proces să se încheie în maxim un an și jumătate. După un an și jumătate, odată finalizată formula legislativă de recalculare a pensiilor, toți pensionarii din România, aproximativ 5 milioane de oameni să poată să fie cu adevărat beneficiari ai unui sistem de pensii echitabil bazat pe contributivitate”, a explicat Raluca Turcan.