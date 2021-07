Primarul comunei Dărmănești, Dan Chidoveț, anunță finalizarea miniterenului de fotbal de la Școala generală nr.1 din satul Dărmănești. El a precizat că este al treilea miniteren de fotbal finalizat după cele din satele Dănilă și Măriței. ”Urmează a se finaliza și miniterenul de fotbal din satul Dărmănești de la fosta Școală Chilibancina”, a mai spus Chidoveț.

