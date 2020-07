Minodora la ”Maxxim” (42 de ani), cum apărea pe afișe, în urmă cu peste 15 ani, s-a transformat în Minodora la ”Minim”. Solista, care a avut cândva și 98 de kilograme, este de nerecunoscut, pe Terasa ”Maria”, din Mamaia, unde seară de seară susține show-uri pentru turiști. Vedeta arată acum ca la 17 ani, când era bună de fotomodel, notează click.ro.

Ea a postat, pe Facebook, poze din ambele etape, dar și un mesaj: ”Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În Ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă. Vă arăt și niște poze de anul trecut, din cadrul emisiunii ”La Măruță”, era 14 Februarie de Ziua Îndrăgostiților!”.

