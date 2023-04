Sâmbătă, în jurul orei 14:45 un bărbat de 63 ani în timp ce conducea autoturismul pe calea de rulare a parcării unui magazin de pe bld. George Enescu din Suceava, a surprins şi accidentat ușor pe un minor de 10 ani. Acesta se afla în traversarea căii de rulare a parcării.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etiltoest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior, în aplicarea prevederilor art. 190 C.p.p. fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii ”vătămare corporală din culpă”, faptă prev. de art. 196 alin. (2),(3), din Cod penal.