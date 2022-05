La data de 07.05.2022, in jurul orei 08:35, un barbat de 26 ani, in timp ce conducea autoturismul pe D.N 2E, pe raza satului Radaseni, pe relatia Spataresti-Cornu Luncii, I-a acrosat cu oglinda dreapta pe un minor de 11 ani, care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nemarcat si nesemnalizat cu trecere pentru pietoni. În urma producerii accidentului a rezultat vatamarea corporala a minorului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar la Spitalul Municipal Falticeni s- au recoltat probe de sange. În cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infractiunii de „vatamare corporala din culpa”.