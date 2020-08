Pompierii militari au intervenit, în aceasta dimineață, in jurul orei 3:00, cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un accident rutier produs pe raza comunei Arbore.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, militarii au găsit o mașina avariata, care, din declarațiile celor de la fața locului, intrase în coliziune cu un stâlp și un cap de pod.

În autoturism, pe bancheta din spate, se afla un tânăr de aproximativ 17 ani, în stare de inconștientă și cu leziuni foarte grave la nivelul capului. Salvatorii l-au extras și l-au predat echipajului Serviciului de Ambulanta Județean, însă ulterior victima a fost declarată decedată.

Polițiștii investighează împrejurările și cauzele producerii accidentului.