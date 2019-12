Deseori apare intrebarea legata de diferenta dintre meditatie si hipnoza. Chiar daca amandoua au similitudini in ceea ce priveste tehnica folosita pentru a atinge relaxarea, ele sunt foarte diferite in ceea ce priveste rezultatul. Meditatia este folosita pentru a linisti mintea, in timp ce hipnoza este utilizate pentru a reprograma mintea.

Reprogramarea mintii subcontiente

Meditatia incearca sa linisteasca mintea si te ajuta sa creezi o stare in care sa te poti elibera de griji si preocupari. Tot ea te ajuta sa te reincarci, sa intineresti si sa scapi de stres. Hipnoza face si ea toate aceste lucruri, avand un scop si mai mare si anume reprogramarea mintii subconstiente.

Starea de hipnoza este o stare de spirit

Prin hipnoza ajungem intr-o stare de spirit pe care o obtinem de fiecare data cand ne adancim intr-un gand sau permitem mintii sa rataceasca. De asemenea, se poate obtine ceva asemanator in timpul rularii pe o sosea, cand treceti intr-o stare de liniste si contemplare si, efectiv, deveniti una cu drumul.

Hipnoza si neurofeedback-ul sunt utile pentru ca pot ajuta la reprogramarea comportamentelor si a gandurilor autodistructive care impiedica atingerea obiectivelor propuse. Ele sunt folosite deseori pentru a ajuta oamenii sa se lase de fumat sau sa piarda in greutate, dar pot fi utilizate cu succes pentru aproape orice se doreste eliminat sau imbunatatit.

Obiceiurile si gandurile se pot schimba prin hipnoza

Majoritatea obiceiurilor sau a gandurilor pot fi depasite in cel putin 21 pana la 30 de zile. Hipnoza va ajuta sa treceti dincolo de mintea constienta si sa accesati mintea subconstienta care nu face diferenta intre realitate si imaginatie. Cele mai multe procese si modele de gandire pot fi depasite sau schimbate daca li se ofera suficient timp si rabdare.

Mintea subconstienta este ca un burete urias care absoarbe tot ce este in jur. Gandurile si imaginile preluate devin apoi parte a sistemului personal de credinte si, preluate de univers, creeaza realitatea inconjuratoare.

Altfel spus, gandurile tale creeaza propria ta realitate.

Cum te poate ajuta hipnoza

Desi meditatia este un instrument foarte puternic pentru a-ti linisti mintea si gandurile, hipnoza iti poate schimba si mai mult viata. Daca obiectivul tau este doar sa te relaxezi si sa iti eliberezi mintea de ganduri, meditatia iti ofera evadarea ideala. Pe de alta parte, hipnoza este foarte utila daca incerci sa depasesti o problema cu care te confrunti si careia, aparent, nu ii poti face fata. Astfel, prin hipnoza, reprogramare mentala si neurofeedback te poti lasa de fumat, poti atinge greutatea dorita sau poti depasi fobii si frici inhibatoare.

Hipnoza este un instrument miraculos care iti permite sa preiei controlul asupa acelor parti ale vietii care par sa te domine. Acestea pot fi obiceiuri si comportamente, emotii, credinte si sentimente care declanseaza ganduri si actiuni nedorite.

Prin hipnoza poti gestiona stresul situational, poti stabili obiective, iti poti imbunatati performantele academice si atletice si, efectiv, poti schimba in bine orice alt aspect al vietii tale.

Metodele folosite de hipnoza

Meditatia si hipnoza folosesc tehnici asemanatoare pentru relaxare, dar hipnoza merge mai departe. Hipnoterapeutul se foloseste de povesti creative, metafore si sugestii hipnotice pentru a te reprograma mental, ajutandu-se de neurofeedback ca o metoda de auto-calibrare a creierului pentru rezultate rapide si eficiente pentru o viata mai frumoasa.