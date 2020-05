În tinerețe a vrut să ia calea credinței și să îmbrace haina de măicuța. A fost sfătuită să se gândească bine înainte de a face o alegere atât de profunda. Evreică la origine, Mirabela Dauer a ales, totuși, muzica și s-a botezat, în anul 1996, în religia creștin ortodoxă, notează click.ro. Avea 49 de ani la acel moment.

Pe 9 iulie împlinește 73 de ani, însă are o experiență cât pentru trei vieți. Deși puțină lume știe, Mirabela Dauer a avut un moment în care și-a dorit să renunțe la cariera de succes, la cântat, și să îmbrace haina monahală. Ba chiar își alesese și mănăstirea în care voia să rămână, însă o discuție profundă cu nașul ei, care este preot, a ajutat-o foarte mult să înțeleagă ce presupune un astfel de sacrificiu imens. “El m-a lămurit cum e cu povestea asta… Eu eram într-o perioadă proastă şi el zice: <<nu se face aşa ceva acum, trebuie să ai convingere că vrei să fii mireasa lui Hristos, nu că simţi aşa, că eşti obosită, deziluzionată, dezamăgită. Nu, în momentele astea nu faci acest lucru>>. Așa am vrut eu. Mă gândisem și unde să merg. La Mănăstirea Nămăeşti, la Câmpulung. Bine că mi-a dat Dumnezeu minte și nu am făcut asta. Poate era păcat. Bine că mi-am dat seama că nu era bine să fac asta. Cu toate astea, încă nu zic niciodată niciodată”, a povestit Mirabela Dauer zilele trecute, la Antena Stars, potrivit sursei citate.

