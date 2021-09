La 47 de ani, Mircea Badea este într-o formă fizică de invidiat. Realizatorul emisiunii „În gura presei” a făcut dezvăluiri despre stilul său de viață. Deși toată lumea ar fi crezut că Mircea Badea este influențat de partenera sa de viață, Carmen Brumă, la acest aspect, realizatorul a declarat că, dimpotrivă, în ultimii ani s-a lăsat și de sport și de mâncarea sănătoasă, potrivit click.ro.

Mircea Badea a șocat, duminică seară, când a făcut mărturisiri despre actualul său stil de viață, care nu este nici pe departe influențat de iubita lui, Carmen Brumă. Prezentatorul de la Antena 3 a dezvăluit în emisiunea „Punctul de întâlnire” că nu mai merge la sală de multă vreme, doarme foarte puțin și nu are deloc grijă la alimentele pe care le consumă. „Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știţi are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos. Un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos… Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață”, a declarat Mircea Badea, la Antena 3, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/mircea-badea-surprinde-nu-traiesc-sanatos-nu-mananc-sanatos-nu-ma-confundati-cu