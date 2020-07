Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mircea Oroian, apreciază că este nevoie de un nou Jean Valvis pentru construirea unui alt brand local, după ce grupul francez Lactalis a decis închiderea fabricilor LaDorna din Floreni și Vatra Dornei. El a afirmat prin telefon, la Radio Top, că potrivit publicației „Ziarul Financiar” omul de afaceri elvețian de origine greacă Jean Valvis a încasat peste 100 de milioane de euro din vînzarea brandurilor Dorna și LaDorna către Coca-Cola și, respectiv, Lactalis. Mircea Oroian a spus: „Nu aș plînge atît de mult după brandul LaDorna. Vă dau exemplul aceluiași inventator al brandului, Jean Valvis, care a vîndut prin anii `90 compania de ape minerale Dorna și ulterior a creat un brand la fel de puternic, LaDorna, care a fost cumpărat de Lactalis. În ultimii ani a inventat Aqua Carpatica, o companie cu vînzări foarte bune, nu numai în țară, ci și în străinătate”. „Avem nevoie de un nou Jean Valvis, care să creeze un nou brand local”, a mai spus decanul.

