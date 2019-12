S-a întors! După ce acum doi ani Mircea Radu a plecat de la TVR 1 la Antena 1, prezentatorul a revenit la postul public pentru un reality-show special – „Down The Road: Aventura”, având drept subiect copiii cu sindromul Down. Click! a stat de vorbă cu prezentatorul de 51 de ani despre televiziune, despre familie şi despre pasiunile sale.

Click!: S-a întors Mircea Radu, am putea spune că a revenit valoarea la TVR 1?

Mircea Radu: Nu m-am întors! Am revenit pentru acest proiect, reality-show-ul „Down The Road: Aventura”. E un proiect tare bun, pe care l-am simţit foarte bine. Am simţit că va fi o emisiune foarte grea, dar foarte puternică. În ceea ce priveşte valoarea la postul public, pot să spun că, prin această emisie, TVR dă un semnal că vrea să redevină ce a fost. Celor de la TVR le era foarte uşor să copieze formate de succes pe care le-au văzut la alţii. Au zis însă că vor să facă un prim pas şi să realizeze ceva ce nu s-a mai făcut în România. La această emisiune, pe mine m-a interesat să cunosc oameni, nu pacienţi.

Click!: Am aflat că te-ai mutat din Bucureşti. Este adevărat?

Mircea Radu: Da, ne-am mutat, dar nu definitiv. Este un contract foarte bun, pe care soţia mea Raluca, medic diabetolog, l-a obţinut la Piatra Neamţ. Eu niciodată n-am avut birou, eu pot să funcţionez de oriunde, mă pot urca în maşină şi pot filma oriunde.

