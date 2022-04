: Mircea Rednic a fost externat astăzi din Spitalul Euroclinic, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de înlocuire a articulației șoldului. Operația, realizată de medicul ortoped Robert Apostolescu, a fost una minim-invazivă, adică nu a presupus secționarea vreunui mușchi sau tendon, eliminând durerea postoperatorie și îmbunătățind considerabil mobilitatea pacientului. Alegând intervenția minim-invazivă de protezare a șoldului, “Puriul” va avea parte de o recuperare mai ușoară și mai rapidă. În plus, se va putea bucura din plin de Sărbătorile Pascale, alături de familie și prieteni, fără să mai fie deranjat de durere.

“Vă spun că sunt ca nou. Tehnica asta nouă, minim-invazivă, este ceva incredibil. Nici vorbă de durere după operație. Cicatricea este mică, mușchii nu sunt secționați. A doua zi eu deja ma plimbam cu cadrul, am făcut multe ture pe aici prin spital. Mă simt foarte bine. Înainte de operație aveam dureri chiar și atunci când mă așezam în pat, nu mai vorbesc la mers, când urcam în mașină sau când urcam scările. I-am spus domnului doctor Apostolescu că am făcut o mare greșeală că nu m-am operat mai devreme și regret că am stat aproape 2 ani cu dureri.”, ne-a mărturisit Mircea Rednic înainte de a fi externat.

Când a decis că nu mai poate amâna intervenția chirurgicală, Mircea Rednic a evaluat foarte bine opțiunile pe care le avea pentru tratarea problemei de sănătate. A consultat mai mulți medici din țară, mergând inclusiv la un consult în Belgia la medicul ortoped care l-a operat în trecut la genunchi. Apoi a aflat despre dr. Robert Apostolescu, din Spitalul Euroclinic, supraspecializat în protezarea șoldului și genunchiului, și a ales să se programeze la o examinare.

“Imediat după ce m-am văzut cu domnul doctor Apostolescu, am hotărât că vreau să mă operez. M-a convins prin felul lui de a fi, prin felul în care s-a comportat și, bineînțeles, prin experiența lui. Mi-a sugerat operația minim-invazivă care se potrivea cel mai bine pentru problema mea. Și a avut dreptate.”, explică Mircea Rednic.

Spre deosebire de operația clasică de înlocuire a articulației șoldului, interventia minim-invazivă constă în realizarea unei incizii mici de 6-12 cm, prin care chirurgul ortoped are acces la articulația șoldului.

“Cu ajutorul acestei tehnici nu sunt afectate musculatura, tendoanele sau ligamentele din jurul șoldului. Cele mai importante avantaje sunt reducerea durerii postoperatorii și recuperarea rapidă, comparativ cu intervenția clasică de protezare a șoldului. De asemenea, operația durează mai puțin și reduce atât riscul de sângerare, cât și riscul de infecție.”, explică dr. Robert Apostolescu, chirurg ortoped supraspecializat în protezarea articulară a șoldului și genunchiului.

Dr. Robert Apostolescu a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” și are aproape 10 ani experiență în protezarea primară și de revizie a soldului și genunchiului. Împreună cu echipa pe care o coordonează în Spitalul Euroclinic realizează în fiecare an aproximativ 300 de intervenții de înlocuire a articulațiilor șoldului și genunchiului.