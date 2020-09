Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, la ieșirea de la urne, că a votat pentru ca județul să ajungă din nou în fruntea țării. Mirela Adomnicăi a votat la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, alături de soțul său. „Am votat cu gândul la Suceava și la suceveni. Am votat cu mândrie și cu încredere. Pentru că în ciuda faptului că în ultima perioadă județul Suceava a înregistrat un regres din punct de vedere economic am încredere și am speranță că vom reuși să revenim în clasamentul național pe locul pe care îl merităm. Și schimbarea aceasta de clasament din coada clasamentului în frunte, acolo unde ne este locul, loc pe care îl merităm pentru că suntem un județ bogat și cu oameni harnici, această schimbare trebuie să înceapă de astăzi, prin votul pe care îl exprimă cât mai mulți suceveni. Și profit de ocazie în primul rând să le mulțumesc sucevenilor pentru deschiderea cu care m-au primit în campania electorală, să îi rog și să-i îndemn să vină astăzi la vot”, a spus Mirela Adomnicăi.

