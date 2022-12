În opinia deputatei PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, județul Suceava este un etalon în ceea ce înseamnă tradițiile și modul în care acestea sunt păstrate și transmise mai departe. Doamna Adomnicăi a făcut afirmația, la Radio Top, după ce la Palatul Parlamentului au fost grupuri de colindători din toată țara. De la Suceava au fost grupuri de la Poiana Stampei și Dolhești, precum și Corul Arhiepiscopiei. Deputata a afirmat: „Am avut posibilitatea să fac anumite comparații cu cei care au venit din alte județe și m-am simțit mândră că sunt bucovineancă. Toate tradițiile sunt frumoase în România, însă cel puțin pentru județul Suceava aproape că am profesionalizat. Sunt instructori care se ocupă de aceste trupe, care sunt susținute din bugetele locale. Primarii își dau tot interesul și la un moment dat am avut sentimentul că la noi în județ chiar există o competiție între comune, între primari, pe latura artistică”. Mirela Adomnicăi a mai spus că grupurile de colindători au fost răsplătite pentru momentele oferite și a adăugat: „De la Palatul Parlamentului au plecat și la ministerele cu care colaborează primăriile. Este frumos, fiindcă e o relație care este întreținută, între unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile centrale”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating