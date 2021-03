Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, consideră că sprijinirea IMM-urilor și a mediului de afaceri este ” un eșec absolut al guvernării PNL-USRPLUS-UDMR”. Adomnicăi a arătat că antreprenorii români au ajuns la limita răbdării, iar actualul guvern de dreapta nu reușește nici într-un chip să vină cu soluții coerente la problemele mediului de afaceri. Parlamentarul social democrat constată că măsurile economice de limitare a efectelor pandemiei după ce că au fost lansate tardiv, sunt acum gestionate catastrofal de Ministerul Economiei condus de Claudiu Năsui. În aceeași situație sunt și alte programe care ar trebui să vină în sprijinul antreprenorilor dar acestea sunt blocate sau subfinanțate.

”Cum răspund guvernanții noștri la nevoile firmelor românești? Startup-Nation . Din Februarie 2019 pana în noiembrie 2020 (când chiar s-a promulgat și legea privind modificările aduse programului), cel puțin 3 ordonanțe și legi, zeci de discuții, ghiduri, grile de punctaj pentru organizarea unui nou STARTUP NATION, cel puțin câte o declarație în fiecare lună cu promisiuni, că ”săptămână viitoare, luna viitoare”, dar rezultatul final în martie 2021 este zero. Programul Comerț – martie 2021- zero. Programul Micro-industrializare – martie 2021- zero. Programul HORECA – martie 2021 –zero. Programul de Digitalizare – martie 2021 – zero. Situația este gravă și în cazul măsurilor economice destinate combaterii efectelor pandemiei. Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru destinat IMM-urilor. Dacă se menține ritmul actual al ministrului Năsui, ar fi nevoie de 130 de ani pentru a se semna toate cele 13.500 de dosare admise, în ultima săptămână fiind semnate doar două contracte, fără a fi procesată nici o solicitare nouă. Și ca dezastrul să fie complet, cei care au trecut de furcile caudine ale admiterii/semnării contractului sunt sufocați de o birocrație aberantă în raportarea cheltuielilor, care trebuie trecute manual în sistemul de raportare, linie cu linie. De exemplu, pentru un restaurant pot fi 200 de facturi pe o lună, a câte 30-50 de linii de cheltuieli care trebuie raportate în sistem. Măsura 3 – Granturi pentru investiții. Aici situația e și mai gravă, peste 27.000 de mii de firme cheltuind timp și bani degeaba. După ce că necesarul de finanțare este de peste 6 ori mai mare decât bugetul alocat, acum întregul proces se reia de la zero după ce programul a fost suspendat în urma scandalului public al intervenției ministrului Năsui în sistem și al înscrierii masive preferențiale a mii de firme în ultima zi – aspecte cercetate de DNA”, a explicat pe larg Mirela Elena Adomnicăi. .

Aceasta a precizat că i-a adresat ministrului Năsui o interpelare prin care i-a solicitat în mod oficial numerele RUE aferente tuturor cererilor aprobate, respinse și plătite pentru Măsura 2 – Capital de lucru, pentru a vedea dacă s-au respectat ordinea depunerilor evaluărilor și n-au fost favorizate firmele pe alte criterii decât cele corecte. ”De asemenea, am mai întrebat de ce sunt obligați beneficiarii programului Start-up Nation să intre în perioada de monitorizare de la momentul încasării sumelor de la oficiile teritoriale și nu de la momentul depunerii cererilor de rambursare/plată. Decalajul dintre aceste termene este în anumite cazuri mai mare de 8 luni, perioadă în care beneficiarii au fost obligați, pe timp de pandemie să își îndeplinească toate obligațiile contractuale referitoare la menținerea locurilor de muncă, grevând astfel activitatea lor economică. Aștept să demonstreze ministrul Năsui că “transparența nu e negociabilă”, după cum acesta tot susține”, a conchis deputatul PSD de Suceava.