Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, este dezamăgit de faptul că nu se știe dacă școala va fi reluată cu prezență fizică și dacă autoritățile sînt pregătite pentru acest scenariu. Parlamentarul a amintit, la Radio Top, că ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a subliniat în repetate rînduri că-și dorește ca indferent de costuri, cursurile să aibă loc față în față. Deputata a declarat: „Ministrul Cîmpeanu a tot zis că vrea învățămînt cu prezență fizică, indiferent de costuri și de măsurile speciale care ar fi necesare. În condițiile în care tot mai mulți vorbesc de valul 4 al pandemiei, în condițiile în care din nou vom avea răspîndirea și creșterea ratei de infectare, care sînt scenariile avute în vedere? Crește foarte mult rata de infectare este învățămînt online. Da, dar am putut asigura tablete pentru toți copiii, am făcut cursuri cu acei profesori care din diverse motive nu au competențe digitale, am asigurat cu operatorii semnal internet acolo unde nu era pînă acum?”. Mirela Adomnicăi a completat: „Apoi, în condițiile în care începem școala cu prezență fizică, pentru că ăsta trebuie să fie punctul nr.1: reușim să asigurăm testele alea rapide non-invazive? Pentru că experimentul din semestrul II al anului școlar 2020-2021 cu achiziția testelor rapide, dar invazive a dat greș. S-a risipit o sumă de bani pe acele teste despre care nu mai știm ce s-a întîmplat cu ele. Acum, Institutul Național de Sănătate Publică a reușit să emită acele proceduri care să permită folosirea și recunoașterea testelor non-invazive și neagresive. Ar trebui ca Ministerul Educației să demareze procedura de achiziție”. Deputata PSD a adăugat, la Radio Top: „Mai departe, fiecărui director de școală va trebui să i se spună cîte teste va primi, care va fi periodicitatea de testare și cum să procedeze în cazul în care este depistat pozitiv un elev sau un cadru didactic”. Mirela Adomnicăi susține că anul școlar 2020-2021 a fost un experiment pe seama copiilor, iar „copiii ăștia chiar au un an sacrificat din perspectiva educației”. Parlamentara social-democrată a subliniat: „Anul școlar trecut a lăsat și foarte multe decalaje. Părinții cu posibilități și-au permis meditații, și-au permis dotarea copiilor cu tot ceea ce înseamnă dotarea tehnică pentru a avea condiții pentru învățămîntul online. Cei care nu și-au permis au rămas și mai mult în urmă. Nu trebuie să se mai treacă prin experimentul precedentului an școlar”.