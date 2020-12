Fostul prefect al județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că a votat pentru ca viitoarea majoritate care va rezulta în urma acestor alegeri parlamentare să guverneze mai mult cu gândul la interesele românilor. Mirela Adomnicăi s-a prezentat la urne alături de soțul ei. „Am votat cu gândul la suceveni și la români, în general, pentru că am susținut în toată campania electorală un program de guvernare în care cred. Și am votat pentru siguranță. Și dacă tot secția de votare la care am votat se află într-o școală, am votat pentru redeschiderea școlilor și pentru revenire la normalitate. Și pentru că după ziua de astăzi, până în 2024, în condiții normale nu vom mai avea alegeri și nu vom mai avea ocazia să votăm, am votat și cu speranța că după votul de astăzi va rezulta o majoritate care va guverna în așa fel încât să avem această normalitate pe care ne-o dorim. O revenire și din punct de vedere economic și din punct de vedere al vieții fiecărui român. Și mi-aș dori ca această majoritate care va rezulta să guverneze mai mult cu gândul la interesele românilor și să ne fie mai bine tuturor, fiecăruia dintre noi”, a declarat Mirela Adomnicăi.