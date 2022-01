Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, membru în Comisia de Muncă și Protecție Socială, a declarat, prin telefon, la Radio Top, că Guvernul va da cât de curând Ordonanța de Urgență referitoare la plafonarea și compensarea prețurilor la energie electrică și gaze. Plafonul de consum crește de la 200 la 400 de metri cubi la gaz și de la 300 la 500 de kWh la energie electrică. Pentru consumatorii care se încadrează în aceste plaje, tariful la electricitate va fi de 0,68 lei/kWh, iar de 37 bani pe kWh la gaz. Parlamentara a afirmat că la gaz plaja de beneficiari se extinde de la 10 la 90% și a adăugat: „Ordonanța va reglementa facturile emise în februarie, ceea ce înseamnă consumul din ianuarie. Am avut reglementare în lege doar pentru noiembrie și decembrie, iar consumul din ianuarie e clar că va fi mai ridicat, date fiind temperaturile exterioare. Luna ianuarie intră sub reglementarea viitoarei Ordonanțe cu facturi emise în februarie”. Ordonanța va produce efecte de la 1 februarie pînă la 31 martie. Deputata Adomnicăi a subliniat: „Plafonarea și compensarea reprezintă măsuri pe termen scurt. Pe lîngă măsurile de plafonare și compensare pe termen mediu și lung sunt de rezolvat unele probleme de sistem. Rămâne chestiunea de fond cu piața liberalizată care a creat haosul pe care-l simțim cu toții în buzunare”.

