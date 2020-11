Candidatul PSD Suceava de pe locul al doilea pe lista pentru Camera Deputaților, fostul prefectul Mirela Adomnicăi, consideră că pentru a putea fi dublate alocațiile copiilor, PNL trebuie să ajungă în opoziție. Mirela Adomnicăi a vorbit despre dubla măsură și ipocrizia PNL în problema majorării alocațiilor, precizând că liberalii se opun acestui lucru acum când sunt la putere. Astfel, Adomnicăi a amintit că deși la dezbaterea proiectului Bugetului de Stat pentru 2019 nu exista alocare bugetară pentru majorarea alocațiilor, conform amendamentului deputatului PNL Robert Sighiartău votat de Parlament, Guvernul PSD a găsit sursă de finanțare și prin OUG nr. 9 din 2019 a majorat alocațiile de la 84 la 150 de lei. Ea a mai precizat că pe 18 decembrie 2019, Parlamentul votează o lege propusă de PSD, proaspăt trecut în opoziție, care stabilește dublarea alocației pentru copii de la 150 de lei la 300 de lei și de la 300 la 600 de lei pentru copiii de până la 2 ani, iar liberalii nu participă la vot.

„La începutul anului 2020, Guvernul Orban dă o ordonanță de urgență prin care amână dublarea până în luna august 2020, explicând că nu sunt bani la buget. Actul a fost respins de Parlament în iunie. Guvernul vine cu o nouă ordonanță prin care propune mărirea în etape a alocației, pentru început cu 20%. În august și această ordonanță este respinsă de Parlament. Guvernul a cerut ajutorul Curții Constituționale, care a hotărât, cu unanimitate de voturi că legea este constituțională”, a declarat candidatul PSD Suceava pentru Camera Deputaților. Mirela Adomnicăi a precizat că decizia aparținea președintelui României care a ales să tragă de timp și a retrimis legea în Parlament, unde nu s-a putut vota din cauza absenței parlamentarilor PNL și USR. „PNL a înțeles să transforme alocațiile într-un joc politic, fiind „preocupați” de viitorul copiilor doar când sunt în opoziție și alții trebuie să găsească finanțarea acestora. PSD își asumă să asigure finanțarea și să dubleze alocațiile încă din prima zi de guvernare, cu o creștere suplimentară până în 2024. Așa cum a fost și în 2019, pentru a putea fi dublate sau măcar crescute alocațiile copiilor, PNL trebuie trecut în opoziție. Se pare că în opoziție au fost mai eficienți în problema alocațiilor”, a încheiat Mirela Adomnicăi.