Candidatul PSD Suceava pentru Camera Deputaților, Mirela Adomnicăi, a declarat că programul de guvernare al PSD vine cu soluții concrete și susținere financiară pentru reconversia profesională. Mirela Adomnicăi a precizat că epidemia de Covid 19 a schimbat în mod semnificativ piața muncii, iar în acest context peste 60% dintre angajatori consideră că afacerea lor se află într-o mare dificultate, în timp ce sindicatele vorbesc despre 350 000 de locuri de muncă pierdute în ultimele 8 luni, iar multe dintre cele păstrate, au fost transferate în online. „Este adevărat că digitalizarea poate crea noi oportunități pe piața forței de muncă, dar totodată crește și riscul de excluziune pentru cei care nu posedă competențe specifice și din păcate numărul acestora este foarte mare în România. Conform studiilor, suntem pe locul 27 în rândul statelor membre ale UE în ceea ce privește nivelurile competențelor digitale minim-elementare. De aceea, Programul de Guvernare 2021-2024 al PSD vine cu soluții concrete și susținere financiară pentru reconversie profesională și dobândirea de noi competențe în vederea adaptării la o economie remodelată de criza COVID”, a arătat Mirela Adomnicăi. Ea a explicat că susținerile financiare menționate au în vedere atât angajatorii cât și persoanele fără un loc de muncă. Mirela Adomnicăi a precizat că angajatorii care doresc o reconversie profesională pentru angajații lor, pot beneficia de vouchere în valoare de 100.000 euro, condiția fiind ca salarizarea acordată în urma noii calificări obținute să nu fie mai mică de 3000 lei brut pentru anii 2021-2022.

„Pe de altă parte, cei care nu au un loc de muncă pot beneficia de vouchere de formare profesională în valoare de 1000 euro pentru cursuri și stagii în cadrul unor unități acreditate de Ministerul Muncii. De asemenea, aceștia pot beneficia de prime de acomodare pe perioada desfășurării cursurilor în valoare de maxim 500 de euro pe care le pot folosi pentru transport, masă, cazare, acești bani fiind condiționați de finalizarea cursurilor”, a spus candidatul PSD Suceava pentru Camera Deputaților. Mirela Adomnicăi a precizat că acestea sunt doar o parte din măsurile Programului de Guvernare gândite de PSD pentru a veni atât în sprijinul angajatorilor care doresc sa-și păstreze angajații, facilitându-le accesul spre noi competențe necesare în noul context economic, cât și al celor fără loc de muncă și cu șanse mici de angajare.